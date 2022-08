Ekspert annab nõu: kuidas köögis igapäevaselt toimetades võimalikult palju elektrit kokku hoida. Milline kodumasin kulutab kõige rohkem elektrit?

Kodumasinate tootjad on järjepidevalt panustanud võimalikult ökonoomsete ja vastupidavate seadmete tootmisse. Energiatõhusus on kodumasina valimisel paljude inimeste jaoks määrava tähtsusega — mida rohkem on A järel plusse, seda parem. Aasta tagasi muudeti energiamärgiseid. Miks muudeti märgiseid? Kuidas kodus talitada, et energiat kokku hoida?