Muusikust baarimeheks — Soome tuntuim baarmen Mikael Karttunen avaldab, milline uus kokteil on Põhjamaades kõige popim

Soome tuntuim baarmen ja Altia Global Brand (Koskenkorva viina tootja. Toim.) Ambassador Mikael Karttunen tõdeb, et baarmeni töö ei ole lihtne. „Pead õppima oma tundeid vaos hoidma. Isegi siis, kui sul endal on olnud halb päev, pead sa klientidele naeratama. See on kõige raskem,“ lausub ta. Kord on Mikael ühe mehe elu päästnud.