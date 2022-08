Kui käisid küüslaugufestivalil ja mõtled, kuidas säilitada küüslauku nii, et temast talvel kõige rohkem kasu saaks. Küüslaugutalu perenaine annab nõu

Küüslauk sisaldab rohkem kui 200 erinevat keemilist ainet. Üks tähtsaim neist on molekul nimega alliin. Kui toorest küüslauku purustada, siis saame me sellest allitsiini ja muid ühendeid. Tähele tulekski panna, et paljud kasulikud ühendid tekivad alles siis, kui küüslauk purustada. Seda võib teha mitut moodi, sobilik on ka lihtsalt küüslaugu puruks närimine. Eestlased teevad küüslauku tarbides aga ühe suure vea.