Laulva revolutsiooni liider Heinz Valk — enesekriitiline kokaabi, kes valmistab lestast ehtsat maiuspala

Kunstnik, kirjanik, Laulva revolutsiooni särav vedaja, isa ja vanaisa Heinz Valk liialdab veidi ennast kritiseerides. „Minu kokandusvõimed piirduvad munade keetmisega ja kartuli praadimisega. Mul on väga vedanud – minu ema tegi hästi süüa ja abikaasa Maarika teeb ka,“ ütleb ta. Sellegipoolest on Heinz Valk meister mitme toidu tegemises.