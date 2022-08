Vigade parandus! Seitse ränka apsu, mida sa munaputru valmistades oled teinud, aga tasuks vältida

Mis on munapudru tegemises nii keerulist? See on sama lihtne kui spagettide keetmine, pannkookide praadimine või kartulite koorimine, mõtled. Tuleb aga välja, et oleme munaputru alati valesti teinud ning serveerinud “latialust” hommikusööki. Vaata seitset põhjust, mis kinnitavad, et oleme alati mune valesti vahustanud ja pannile laotanud!