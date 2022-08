Kõige lihtsam tee, kuidas kaalunumber kontrolli alla saada! Kui palju ma võin üleüldse süüa?

Ülekaalulised inimesed, kes jõuavad toitumisnõustajate vastuvõtule, võivad tundide viisi rääkida sellest, kuidas nad on varasemalt proovinud saavutada ideaalkaalu. Ja eranditult kõik nad on alustanud raskemast – kas proovinud mõnda ekstreemdieeti, arvanud, et nad on võimelised kuu aega sööma vaid 500 kilokalorit sisaldavat toitu päevas või siis otsustanud mõnda eluks vajalikku ja olulist toiduainegruppi lihtsalt vältida. Kuid saladus peitub kõige lihtsamas lahenduses.