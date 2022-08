Tomatihoidiste retseptid: korraga ja palju valminud tomatitest saad talveks valmistada iseäranis häid lisandeid

Lihtsalt valmistatav tomatitšatni on eriti maitsev röstitud saial Cheddari juustu viiluga.

Hapendatud tomatid on nii head ampsud: vahepalaks, leivale sätti­miseks, supi sees kasutamiseks, salatile lisamiseks või tugevama toidu juurde kergeks salatiks. Selleri ja tomati koostöös on tulemuseks hapukasmagus ja parajalt vürtsikas hoidis, mis saab eriti maitsev ­suvisel tomatihooajal värsketest tomatitest valmistatuna.

Ideaalne viis tomatiuputuse ohjeldamiseks on neid kuivatada. Ja kui mõnusad on need kontsentreeritud maitsed. Paku võileivakatteks pehme juustuga või sobita salatitesse, aga ka kala ja liha kaaslaseks.