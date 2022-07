Miks mõni hoidis läheb hallitama või hakkab käärima? Kas moosist hallitus välja urgitseda ja moosi edasi süüa on mõistlik?

Miks on nii, et mõnel pühapäevahommikul moosipurgilt kaant maha keerates tabab vägagi ebameeldiv üllatus - oodatud mõnusalt magusa maasikamoosi peale on tekkinud üsna kole hallitus või saad juba lõhnast aru, et selle purgi sees küll miskit käärib? Anname soovitusi, kuidas sellist olukorda vältida.