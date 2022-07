Aeglaselt maapõues küpsenud toit — ürgset tunnet tekitav kokkamine

Maa sees küpsetamine pole mingi tavaline kokkamine. Ettevalmistus on pikk, aga kui roog kord valmis saab, on preemiaks luudelt-kontidelt maha kukkuv mahlane ja pehme liha, mis sulab suus. Hõõguvaid ja kerge leegiga lehvivaid söetükke labidal siia-sinna kühveldades on päris ürgne tunne ja tekib teistmoodi austus ka moodsate elektriahjude vastu.