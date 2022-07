PERSOONILUGU | Moelooja Lilli Jahilo – kunstnikuhingega abikokk. Disainer teab, mis jääb mõnel restoranil Michelini tähest puudu

„Lillikene, tule nüüd, kohvitame!“ hüüdis Kohila vanaema väikest Lillit. Ja siis nad kohvitasid, laud kenasti kaetud, lillekesed vaasis. See lihtne ja sageli korduv hetk oli määrav. Kohvikukultuur ja 1930–40ndad on Lillil hinges, nii et selles vaimus valmis aastate eest isegi ka ta magistritöö Eesti Kunstiakadeemias. Kvaliteeti ja naisest naist tegevat väärikust oskab ta väärtustada ja seda teadmist ja tunnet oma imeliste kleitide kaudu ka nende kandjatesse „tikkida“.