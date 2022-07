Jahisõit, värsked mereannid, šampanja, loojuv päike... Muud polegi vaja, ütled! Jahikapten Aare Kööp teab, mis toidud sobivad merereisiks ja mida teha siis, kui ajab iiveldama

Merele juhukülastajana sattunud söögisõbra unelm on vast see, kui enne mõnetunnist mereleminekut on jahile tellitud hea kokk, kes teeb kohapeal kõik valmis ja pakub seltskonnale kohe alustuseks võrratult maitsvat ja stiilset toiduelamust. Siis purjesid enne ei tõstetagi jahi peal üles, kui kõik on söönud. Aare eluterve märkus sinna juurde: „Söögu jah vahetult enne kõhud täis, siis annavad kaladele sooja delikatessi.“ (Tõsi, jaht kõigutab omajagu.)