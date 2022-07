Aeglaselt maapõues küpsenud

Marinaadist võetud liha tuleb enne küpsetamist korralikult pakkida. Mässi liha taimelehtedesse või niiskesse küpsetuspaberisse, et hoida niiskust ja tekitada kaitsekiht kuuma hõbepaberi ning prae vahele. Mässimiseks on pii­savalt suured peedi- ja mustasõstra­lehed. Kui taimelehed või küpsetuspaber on liha ümber sätitud, siis mässi kõik kaks või kolm korda hõbe­paberisse. Oluline on, et lihamahlad ei voolaks paberivahedest välja – tõmba kõik kinni tugeva traadiga ning vormi sellest ka sang. Traadist ehitatud sang saab pärast küpsetust suurimaks abimeheks. Kui hiljem süte ja mulla alt liha välja hakkad kaevama, oled tänulik, kui saad tangid kergema vaevaga sangast läbi pista ja liha välja tõmmata.