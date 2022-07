Püüa suve!

Kõikvõimalike ahvatlevate kõhurõõmude valik muutub põhjamaa gurmaani jaoks suve saabudes sedavõrd harjumatult kirjuks, et võib pea lausa sassi ajada. Tundub paradiisina, et saangi mõelda, kas teha mustika-, maasika-, vaarika- või sõstrakooki. Kas köögviljaports valmistada oma peenral kasvanud ‘Frillice’i’, Rooma või lehtsalatist või hoopis värskest kapsast? Ja kas sõpradele õhtusöögiks pakkuda äsja metsast korjatud puravikega risotot, klassikalist kukeseenekastet värskete kartulitega, päikeseküpsetest tomatitest suppi või hoopis grillida midagi? Kas sellisel juhul valida liha või kala või juust või taas kord oma peenralt nopitud köögiviljad? Ja siis millist veini sinna juurde sobitada? Eestimaistki on juba väga palju valida!