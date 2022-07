Kuuma ilma jahutavad veinid

Hea, kui jäänõu oleks piisavalt kõrge, et veinipudel saaks külma täispikkuses. Kui pudel istub jäises vees vaid poolenisti, siis alumine osa on mõnusalt jahe, kuid ülemine ei olegi jõudnud jahtuda. Kui janune veinisõber sealt oma klaasi täidab, on veinielamus kehv. Enne veini valamist võid muidugi ka korraks pudelit šeikida, et külmemad ja vähem külmemad osad omavahel seguneksid.