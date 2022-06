Modernsus mahub rehielamusse! Fotograaf Stina Kase renoveeritud maakodu puhus sotsiaalmeedias kired lõkkele

Fotogaarf Stina Kase maakodu köögiaknast avaneb avar vaade kaugele künkanõlval olevale põllule. See vaade sai maakodu ostmisel suureks argumendiks. Stina ja Andre on sügavate Lõuna-Eesti juurtega ja siin äkki tuli neil tõesti kodutunne peale. „Meil on siin nagu tükike Lõuna-­Eestit.“