Tõnis Siiguri elutuli on säranud ja särisenud just selle auhinna poole

Varahommikuses NOA Chef’s Halli õues suriseb vaikselt robotniiduk, tiirutades tulbipeenardest delikaatselt viisakas kauguses mööda. Õueala on veel inimtühi, aga restorani maast laeni aknad esitlevad majas käivat vilgast toimetamist. Valgesse firmamärgiks saanud kraeta särki ja heledatesse teksadesse riietunud peakokk Tõnis Siigur astub pikkade sammudega vastuvõtulaua juurde. Ta on tõsine, ilmes pole kübetki lusti, mõni võiks teda hinnata isegi altkulmu põrnitsejaks, kuid toidust rääkides muutub kõik – silmisse ilmub hetkega pidu, jutt on kirglik, käed žestikuleerivad ja suu venib vägisi kõrvuni.