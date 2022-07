Ood värsketele marjadele

Marjad on veerikkad, neis on 80–90% vett. Suvel aitab see meil hoida organismi vedeliku tasakaalu, mis on eriti oluline lastel ning eakatel kuuma ilmaga perioodidel. Veerikkus aitab ka organismi sooletegevust parandada ja keha puhastada. Eestimaistes marjades on vähe energiat, enamasti jääb see alla poolesaja kalori saja grammi kohta, seega aitavad marjad hoida rannavormi ja samas saame nendest rikkalikult vitamiine ja mineraalaineid.