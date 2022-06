Looduses lõkkel toite tehes peatub aeg ja maitsed omandavad uue varjundi. Valmista lõkkekala, nõgesesuppi, kartulivormi ja muud

Mida aasta edasi, seda rohkem hindame iidset lõkkekunsti. Looduses toiduvalmistamine on muutunud nagu omaette tegutsemisvormiks. Süda põksub õnnest, kui käes on värske tooraine ja peamiselt sellest tulenev maksimaalselt maitsev tulemus. Hakid ja kokkad metsas. Looduse keskel mõjub see justkui meditat­sioonina. Aeg hakkab veerema oma­soodu.