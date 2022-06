Tuld grill-lihale! 3 lihtsat nippi, kuidas liha grillimine erilisemaks teha

Loomulikult pole need ainsad moodused, kuidas elaval tulel, st lõkkel või grillil, liha valmistada. Kindlasti mitte, selle eest on hoolt kandnud lugematud (hobi)kokad juba aegade algusest. Kuid need on ühed lihtsamad, sest sa ei pea ülemäära palju pingutama. Ja kulutama. Välja arvatud lihale, mis on ka mõistetav kui sa ei ole just vegan.