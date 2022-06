Miks muutub porgand külmiku köögiviljasahtlis mõruks? Porgand on lihtsalt vales seltskonnas

Inimese tervise jaoks on hea, kui sööd palju köögi- ja puuvilju. Külmkapi köögiviljasahtlis ootavad koos porganditega ka salat ja tomat, võibolla ka banaan ja õun. Kuid ühtäkki märkad, et porgandeid ei saa süüa – need on mõrud mis mõrud. Mis nendega juhtus?