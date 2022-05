RETSEPTID | Naat, nõges, oblikas ja võilill söögiks ehk 15 ideed, mida teha umbrohust

Naat parandab seedetegevust, viib kehast üleliigse vedeliku ja soolad välja. Naadis on 200 mg C-vitamiini 100 grammi taimede kohta, kuid E-vitamiini veelgi rohkem. Lisaks on naadis eeterlikke õlisid, antioksüdante, mineraalaineid ja kiudaineid. Naat, aias pigem kutsumata külaline, sobib eri roogadesse: salatitesse, suppidesse, piruka­tesse jm. Tuleb meeles pidada, et toiduks kasuta­takse ainult noori, veel “avanemata” naadilehti.

Võilill on niivõrd toitainerikas, et ületab toitainete sisalduselt mis tahes aedvilja. Võilill sisaldab rohkem beeta­karoteeni kui porgandid. Päevane soovitatav kogus on 700–900 µg, kuid 100 g võililleportsjonis on juba umbes 3940 µg karoteeni. Võililles on rohkem mineraale kui üheski teises salatitaimes, see sisaldab palju kaaliumi, kaltsiumi ja magneesiumi. Lihtsaim viis võilille headusest osa saada on süüa iga päev üks värske võililleõis koos varrega.