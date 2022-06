Kas poest saab midagi ilma maksmata ka?

Igal nädalal uus tasuta toode

Juuni esimesel nädalal saab igaüks, kes ostab Maximast vähemalt 30 euro eest kaupa, tasuta 100-grammise Milka piimašokolaadi. Rõõm šokolaadist muutub veel suuremaks, kui sellega lapsi rõõmustada või ka täiskasvanud kaaslast üllatada.

Ja see pole veel kõik! Igal juuninädalal on kampaanias uus toode, seega tasub poes käies silmad lahti hoida ja pakkumisi jälgida, sest vahvaid üllatusi jätkub nii grillihooaja kui ka jaanipeo jaoks.

Tasuta toodete leidmine on kerge. Need on eraldi silmapaistvalt välja pandud ja märgistatud kampaaniasõnumiga –100%.

Ära unusta Aitäh-kaarti!

Kampaanias osalejal peab olema Aitäh-kaart ja igalt ostult kogud kaardile 1% soodust. Aitäh-kaardi vormistamine käib Maximas kiirelt ja lihtsalt. Et kaart koju ei ununeks, tasub laadida telefoni Maxima äpp, sest tänu sellele on kaart poes käies alati kaasas. Poes valikuid tehes on Maxima äpiga telefon ostupuldiks, kus saab jälgida ka seda, millal 30 eurot täis on saanud.

Üks tasuta toode on küll ühe 30 eurot ületava ostukorvi kohta, kuid muidugi ei keela keegi pärast tagasi tulla ja veel toitu või kasulikke tarbeasju valida.

30 euro sisse mahub palju maitsvat toitu

Mõtteline 30 euro piir on hea väljakutse neile, kelle jaoks on tähtsal kohal säästmine ja arukas ostmine. Mitme päeva toit sinul selle summa sisse mahub? Iga pere valikud on unikaalsed, kuid Maximast ostes on neil üks ühine omadus – vähema raha eest saab rohkem maitsvaid ja tervislikke toiduaineid.

Poodide võrdluses on just Maximas kõige odavam ostukorv. Seda on tähtis teada nii perekondlike õhtusöökide jaoks sisseoste tehes kui ka suvise väljasõidu või jaanipäevapeo eel. Maxima toodetest saab kokku panna imekauni piknikukorvi, millesse on tore libistada ka tasuta kampaaniatoode. Lähinädalatel on valikus nii soolaseid snäkke, värskeid maitseelamusi kui ka karastusjooke.