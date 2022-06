Jaanipäevaks lubab ilmateade päikest ja kuuma väikeste värskendavate hoovihmadega. See on kindel, et paneme grillid huugama, aga mida pakkuda pidulistele sinna kõrvale. Soovid, et jaanikookidest õhkuks suviselt lopsakat pidulikkust, kuid valmida võiksid need lihtsa vaevaga? Aga palun, valikus on nii küpsetatud ja küpsetamata koogid igale maitsele.