Kartulite välimääraja! Teeme puust ja punaseks, milline sort sobib salatisse, milline pudru sisse, milline ahju

Ega ilmaasjata öelda, et eestlane on kartulirahvas. Meil on selle valmistamiseks väga mitu erinevat viisi ja sööme palju - kartul maitseb alati ja kõigile. Ainus, millega võib alt minna, on õige sordi valimine. Oluline on kasutada õiget sorti õigeks otstarbeks.