Mis on veganmuna ja kas see kõlbab süüa? Kõik, mida sa peaksid sellest teadma

Vegan munaasendajaid on erinevas vormis ja need on valmistatud, et jäljendada mitte ainult spetsiifilist maitset, vaid ka lindude munadele omast tekstuuri. Kas nad täidavad oma lubadust? Kas need maitsevad hästi ja on tervislikud? Ja üldse mis on vegan munaasendajad?