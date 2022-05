HINNAVÕRDLUS: millises toidupoes on kvaliteetsed Eesti tooted kõige parema hinnaga?

Juba eelmise aasta kevadest on eestimaalastel olnud võimalik osta tuntud kaubamärkide kvaliteetseid tooteid Maxima kauplustest turu parima hinnaga ja nii iga päev. Kellele meeldib ostukorvi just seda liiki toodetega täita, on saanud niiviisi oma nädalaostudelt kümneid eurosid kokku hoida ja samal ajal katta laua hea ning maitsva toiduga.

Selle aasta mai algusest kasvas aga selliste hea hinnaga brändi- või premium-toodete hulk Eesti ühe suurima jaeketi lettidel ligi kahekordselt, küündides nüüd üle 250 tooteni. Eriti head uudised tõi see aga Eesti toodete austajatele! Nimelt on nende toodete hulgas varasemast suurem hulk ka tuntud ja armastatud Eesti tooteid, mis on nüüd väga hea hinnaga.

Nii saab Maxima 83 kauplusest üle Eesti varasemast veelgi parema hinnaga Kalevi šokolaade ja komme ning piimatööstuse Tere ja lihatööstuse Nõo erinevaid tooteid. Häid leide on ka Rannarootsilt, Eesti Pagarilt, Valiolt, Chef Lundénilt, Estoverilt ning erinevatelt Eesti päritolu joogitootjatelt.

Näiteks kilone pakk Rannarootsi Gruusia šašlõkki maksab Maximas 5,49 eurot ja 240-grammine Nõo grilljuust 2,99 eurot. Eesti tootjate toodang moodustab umbes kolmandiku tõeliselt hea hinnaga kvaliteettoodete nimekirjast. Kodumaiste lemmikute kõrval on Maxima lettidel aga jätkuvalt ka palju turu parima hinnaga tooteid tuntud rahvusvaheliselt kaubamärkidelt.

Nii saab Maxima poodidest jätkuvalt Odava Maxima hinnaga nii San Pellegrino vett, Karumsi glasuurkohukesi kui ka Magnumi jäätiseid multipakis. Lisaks on soodsa hinnaga ka Milka, Kellogg’si, Estrella, Nestle, Don Simoni, Santa Maria, Pampersi, Prima Dogi ja paljude teiste rahvusvaheliste kaubamärkide kvaliteettooteid.

Kellele meeldib just Maximas oma suuremaid nädalaoste sooritada, see võidab kvaliteettooteid ostes ühelt ostukorralt kümneid eurosid. Siin on mai alguses tehtud hinnavõrdlus osadest sellist liiki toodetest, mis on Maximas teistest toidupoodidest odavamad ja aitavad sul kuu jooksul tehtavatelt ostudelt oluliselt raha kokku hoida.