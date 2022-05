Likööride sünd: esimesi likööre kasutati erinevate haiguste ravimiseks ja elueapikendamiseks. Jookide retseptid on suur saladus

Likööride ajalugu on viis sajandit pikk. Esimesed liköörimeistrid olid alkeemikud ja mungad, kes üritasid leida elueliksiiri ja valmistada ravimit. Mõned neist esimestest jookidest on veel tänaseni tootmises. Likööride retseptid on aga suur saladus, neid teavad vaid loetud inimesed.