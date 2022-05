Sotsiaalmeedia sensatsioon Fuudish kütab kirgi: toiduliidu juht süüdistab neid omakasupüüdlikkuses. Fuudish loobub punasest No Fuudishi märgist

Paari aasta eest hakkas sotsiaalmeedialehekülg Fuudish andma selgitustega infot, mida toidutooted sisaldavad, märgistades tooted kas rohelise Go Fuudishi märgiga (toodetes ei ole kasutatud kahjulikke E-aineid), kollasega (üht-teist on küll sees, aga pole liialdatud) või punase No Fuudishi sildiga (toote seest võib leida aineid, mis ei mõju tervisele hästi). Fuudish on ajanud nüüd ise paljusid ärritanud. Üks tulihingelisem vastane on toiduliidu juht Sirje Potisepp, kes nimetab Fuudishi tegevust diletantlikuks ja selle eestvedajaid omakasupüüdlikeks. Fuudish loobus punase märgi jagamisest.