Veinisõbra kalendris on 13.-16. mai juba kirjas!

Paljude inimeste jaoks on õigete maitsekombinatsioonide loomine keeruline ülesanne. Eriti kui veine on kümneid, vahel lausa sadu ning toiduaineid pole kindlasti mitte vähem!

Lihtsaimad veinitõed on, et suvine ilm paneb eelistama kergemaid valgeid või roosasid veine, mille juurde sobib hästi kala- või juustuvalik, ent näiteks liha grillimisega täidetud õhtu teeb eriti mõnusaks kvaliteetne punane vein.

Roosal veinilgi on iseloomu! Mõnusa pärastlõunase eine saab kavandada Portugalist pärineva roosa Quinta da Raza Vihno veiniga, mille kõrvale sobivad hästi värsked austrid, tuunikala tartar, krevetisalat või mozzarella. Need toovad hästi välja veini elava kihina koos intensiivse värskuse ja mahlakusega ning veini juues on mõnus kujutleda, kuidas viimne kui üks selle valmimiseks vajalik viinamarjakobar on käsitsi korjatud ning juba põllul hoolikalt väikestesse kastidesse asetatud.