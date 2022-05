Coca-cola ei ole tervisele kasulik, kuid torusiilina ja rasvaplekkide eemaldajana saab seda kasutada küll

Hoolimata sellest, et Coca-Cola on tervisele lausa kahjulik mõjudes halvasti hammastele, kehakaalule ja keskendumisele, on see populaarsuselt teisel kohal janu kustutaja – esimesel on vesi. See pruun ja magus jook loodi 1886. aastal ja on nüüd aastatega tõusnud kõige popimaks karastusjoogiks. Koka võib ju olla väga kahjulik tervisele, aga väljaanne Askel Terveyteen ütleb, et see on kasulik majapidamistöödel.