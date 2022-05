KUULA SAADET | Kas tead, kuidas oma kohvijooki personaliseerida?

Caffeine kohvikukett on jõudsalt laienenud: hetkel on Tallinnas üheksa ja Tartus kolm kohvikut ning ettevõtte turunduskoordinaator Miia Kiho ütleb, on mõlemas linnas on veel ruumi arenemiseks. „Tallinnas asume peaasjalikult kesklinna piirkonnas, nüüd just küll avasime kohviku TalTechis ja enne seda Kristiine keskuses. Arvan, et paljud linnaosad võivad oodata Caffeine kohviku avamist,” jääb Kiho salapäraseks. „Tahame olla energiline, nooruslik bränd ja meie nimi iseloomustab seda hästi. Pealegi kõlab meie nimi hästi ka rahvusvaheliselt, oleme esindatud juba viies riigis.”