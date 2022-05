Salat tööle kaasa: kui eelmise päeva kalaroast jääb midagi üle, valmista seda lihtsat lõhesalatit brokoliga

Kalaärimehed annavad lootust, et suve teiseks pooleks hakkavad kalahinnad langema. Lõhe on hea rasvane kala, mis aitab kaasa D-vitamiini imendumisele ja on samas ka suurepärane oomega-3-rasvhapete allikas, toetades närvisüsteemi toimimist. Ärevatel aegadel tasuks niisiis rasvase kala söömist igati soodustada. Koos hooajaliste köögiviljadega saad valmis pakkida mõnusa lõunasalati eelmise õhtu ahjukalast.