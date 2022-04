Sööd püsti või istudes? Kui sööd sageli püstijalu, siis võib juhtuda just see

Pilt 1. Tööl on kiire, ahmid lõunakarbist jalapealt lõuna sisse ja jooksed järgmisele koosolekule, pilt 2. jõuad surmväsinuna õhtul koju, võtad karbi eelmise päeva jääkidega külmkapist ja sööd toidu näljaselt sealsamas kapi ees seistes ära - küllap on selline stsenaarium ühel või teisel moel meid kõiki tabanud. Kuid kas sa oled mõelnud, kuidas püstijalu ja kiirustades söömine meie seedimist mõjutab? Ja kas tõesti on istudes söömine parem?