See ei ole harv juhus, et töö võtteplatsil on pikk ja pinev nii et söömine ununeb sootuks. Hollywoodi näitleja Scarlett Johansson on paastunud ka terve päeva enne, kui tal on mahti keha kinnitada. Kuid filmi „Chef“ võttel pakutud pastat ei unusta Scarlett kunagi.