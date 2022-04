Esimesed karulaugulehed on äratanud kõik karulaugufännid. Kui soovid seekord teha karulaugust midagi muud kui pestot, siis see lugu on just sinule. Jamie Oliveri rõstitud ahjukartulid karulauguga, Gordon Ramsay spargel karulaugumajoneesi ja mitmekordse Michelini tähe omaniku Eckart Witzigmanni karulaugusupp on lihtsad valmistada ja imemaitsvad.