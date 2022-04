Keedutainast keerutades! Kuldpruuni krõbeda pealispinnaga küpsetistes on vähe tainast ja palju täidist — vaata retsepte!

Mul on keedutainaga kiindumussuhe. Olen suisa vaimustuses! Kuldpruuni krõbeda pealispinna all on siidiselt pehme tainakiht ja … palju tühjust, mida soolaste või magusate kreemide-täidistega täita. Seega — keedutainast küpsetistes on vähe tainast ja palju täidist. Prantsuse keeles on keedutainas pâte à choux (vabas tõlkes ‘kapsa­tainas’). Läbi ahjuklaasi paistavad ahjuplaadile lusika abil tõstetud ja kerkima hakanud keedu­tainast kuhjakesed tõepoolest kui kapsa­kesed.