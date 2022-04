Kuidas soodsalt peolaud katta ja pühademuna värvi abil sobiv kaaslane leida?

Valmista pühaderoad ja -küpsetised värskest ja soodsast Eesti toorainest!

Munade- ehk lihavõttepüha juurde kuulub kindel menüü, kus oluline pole mitte niivõrd see, mida valmistada, vaid millest valmistada. Pühade lahutamatuks osaks on õigeusuliste kombestikust pärit kohupiimavorm pasha ja mõistagi ka keedumunad, ent aukohal on ka teised muna ja kohupiima sisaldavad magustoidud, salatid ja küpsetised.

Õigeusuliste kommetes on pasha kõrval kindlal kohal ka keeksisarnane värvilise suhkruglasuuriga kulitš. Nii maitsvat, Maxima Meistrite Kvaliteedi pashat kui Eesti Pagari kulitši saad osta Maximast. Nagu ka pasha kohupiimavormi, pasha kohupiimapastat ning teisi apelsini, aprikoosi, banaani ja teisi maitseid sisaldavaid kohupiimapastasid ja -kreeme tuntud Eesti tootjatelt. Niisiis võid nautida nii poe-pashat kui ka seda ise kodus valmistada. Ka parima hinnaga valged munad - 10tk vaid 89 senti - leiad Maximast ning müügilettidel on neid varuks piisavalt.

Kiriku traditsioonide järgi lõpeb ülestõusmispühadega paast ja võib jälle liha süüa - seega on ka lihatoidud laual teretulnud. Maximas on sinu päralt alati suur valik värsket kodumaist liha, püsivalt odavad hinnad ja ligi tuhandest nimetusest koosnev tootevalik sea- ja lambalihast vasika- ning linnulihani.

Eestist pärit Frank Kutteri sealiha on parim näide sellest, et ka toidupoest ja toidupoe soodsa hinnaga võib ostja leida tõelist kõrgkvaliteeti - Frank Kutteri toorainet hindavad Maxima klientide kõrval kõrgelt ka mitmete tipprestoranide peakokad!

Proovi uusi nippe: värvi mune punase kapsa, peedi, porgandi või koguni kurkumiga!

Värvi mune looduslike värvidega! Parim muna suureks maalritööks on valge. Munade värvimiseks on vahva kasutada aiavilju, seega tuleks mune ostma minnes läbi astuda ka köögiviljariiulite juurest. Köögiviljavalik Maximas on lai ja lubab munavärvijale piisavalt fantaasialendu. Ning kõik allpooltoodud värviandjad on hea hinnaga alati saadaval.