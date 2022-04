RETSEPTID | Ülimaitsev pasha! Viis võimalust, kuidas valmistada lihavõtete kuulsaimat magustoitu

Midagi pole pühade ajal parem kui kord aastas valmistatavat klassikalist kohupiimapashat kuuma kohvi kõrvale nautida! Pasha tuleks valmis teha eelmisel päeval, et see jõuaks rammusaks ja maitsvaks nõrguda. Kui pere on väike ja maiuse kogus tundub suur, võta kõike poole vähem.