Söö nagu staar: Sarah Jessica Parker hoiab end vormis üpris omapärase jääkülma dieediga

Külma dieedi üks põhimõtetest on see, et söö vähe, aga tihti — madala kalorisisaldusega külmutatud ampse tuleks võtta iga 1,5 tunni järel, muidu tulevad kimbutama nälg ja erinevad isud ning püha üritus lendab vastu taevast.

Mida aeg edasi, seda rohkem püüab ta vältida igasuguseid ekstreemseid dieete ning on püüdnud oma eluviisi sättida selliselt, et madala süsivesikusisaldusega kerged eined kuuluvad ta igapäevamenüsse. Kala, köögiviljad ja taine liha moodustavad peamise osa ta toiduvalikust. Lisaks on ta suur Hamptoni dieedi (pigem küll elustiili) fänn. Hamptoni dieet paneb suurt rõhku makadaamiapähklitele ja makadaamiapähkliõlile. Makadaamiapähklitel ja -õlil on mõnus võine maitse, kuid need ei sisalda kolesterooli. Õli, milles on rikkalikult oomega-3 ja oomega-9 rasvhappeid, turgutab ainevahetust, on superhea nahaniisutaja ning aitab parandada naha tekstuuri.

Üheks suureks lemmikuks on kaunitaril mandlipiim. “Ma jumaldan seda! Mandlipiim on ühteaegu kerge ja värskendav ning tihke ja toitev nagu jäätisekokteil. Lihtsalt imeline,” ütleb ta portaalile Eating Well.

Lõunaks armastab naine tuunikalavõileiba (tuunikala, jalopeno, pesto ja tšillikaste) ning energiat andev smuuti (banaan, maasikas, vaniljepiim, jää). Kui rohkem aega jääb, valmistab ta endale pošeeritud muna ja serveerib seda passeeritud spinatiga, millele lisab aeg-ajalt ka kalkunipeekonit. Snäkiks on naisel alati käepärast ananassiviilud jogurti ja peotäie pähklitega.

Naine peab kindlalt kinni ühest kuldreeglist: kodust tühja kõhuga välja ei lähe! Kui kodus kasvõi mõned suutäied midagi tervislikku võtad, ei teki väljas olles suuri söömasööste ning lauale toodud uhke saiapäts või magusad küpsised jätavad täiesti külmaks.

Parker on eluaeg intensiivselt sporti teinud ning treeningud kuuluvad tema päevakavasse kindlalt ka täna. Üks põhjus, miks ta nii hoolega treeningsaalides higistab, ongi see, et siis saab ta endale paar ampsu head-paremat rohkem lubada.