“Olime lastega Odessa lähedalt sõja eest põgenedes teel viis päeva, enne kui jõudsime Tallinna sugulaste juurde. Mu vanatäditütar oli teinud borši ja küpsetanud pampuškasid (Ukrainas borši kõrvale pakutav pärmitainakuklike õli-küüslaugukastmes). Need maitsesid just nii, nagu mu vanaema tegi. Mind ei ole toit kunagi nutma ajanud, aga nüüd voolasid liigutusest pisarad. Tundsin, nagu oleks kadunud vanaema saatnud sugulaste kaudu märgi, et kaitseb ja hoiab meid.” Nii rääkis mulle hiljuti oma kahe lapsega Eestisse sõjavarju jõudnud ukrainlanna Olga.