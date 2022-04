Põlvest põlve: maitsvate roogade kvaliteedimärk Tramontina

„Meie kaubamärk tähistab tänavu oma 111. aastapäeva. Ilma teie tunnustuseta poleks me selle tähelepanuväärse numbrini jõudnud, seega soovime väga tänada kõiki, kes on nii kaua Tramontinaga koos olnud! Aprillis pakume oma kaubavalikule allahindlust. Aitäh kõigile tunnustuse, usalduse ja koostöö eest!” sõnab Tramontina Baltimaade juht Linda Rode.

Tramontina perekonna lugu

Oma kvaliteedilatti tõstes on ettevõttest aja jooksul saanud Tramontina kaubamärk, mis järk-järgult vallutas nii USA, Euroopa kui ka muude riikide turud. Oma sinivalge logo ja tunnuslausega „Kvaliteetsed tooted aastast 1911” on põlvest põlve edasi antud ettevõttest saanud ülemaailmne traditsioonidel põhineva kvaliteedi, uuenduslikkuse ja suurepärase disaini sümbol.

Kaks miljonit nuga päevas ja kordumatu kvaliteet



Üheks Tramontina laia tootevaliku suurimaks uhkuseks on noad. Ja mis siis veel, kui mitte need – just nugadest saigi selle ettevõtte lugu alguse! Nüüdseks on Tramontina üks maailma suurimaid noatootjaid, päevas toodetakse kaks miljonit nuga.