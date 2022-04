Telli ette! Oma Maitse kevadine erinumber Saleneja Toidud aitab sul suveks soovitud vormi saavutada!

Süüa on mõnus. Eriti hea on süüa maitsvat toitu, mille lõhngi ajab pea juba nii sassi, et raske on end toidust eemale rebida. Aga kas peabki? Et lubada endale head ja paremat, on mitu head nippi. Midagi pole teha, aga esimene reegel on eelistada igal võimalusel toitu, mille oled ise valmistanud. Teine reegel on, et näljutamine ei vii kuhugi. Kaalujälgimine on paras hulk õppetunde sellest, kuidas end hoida ja leida üles normaalsed elurütmid. Alles pärast seda saad hakata vaatama, milliseid toiduaineid poest koju viia või mida süüa valmistada.