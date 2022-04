Ükskõik kui palju me oma aju toiduga ei tuuniks, võib ta suurim vaenlane stress selle töö kõik ära nullida. Kui sellele seisundile pikka aega tähelepanu ei pöörata, võib see uuringute kohaselt hävitada ajurakke ja vigastada just aju seda osa, kus talletatakse uusi mälestusi ja pöördutakse vanade mälestuste poole. Ka depressioon, ärevus ja krooniline muretsemine võivad osutuda ajule raskeks koormaks ja mõjutada mälu ning muid kognitiivseid võimeid.