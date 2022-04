RETSEPTID | 10 ideed, kuidas eelmisest päevast alles jäänud kanast kiire ja maitsev õhtusöök valmistada

Võiselt krõbedate lehttainaruutude all paksus koorekastmes olev ­tasakaalus maitsetega tagurpidi pirukas. Täidis on nii kreemjas, et taina rabedus saaks rikutud, kui pirukat õigetpidi teha. Kõrvale paku rohelist salatit.

Hiina toidukohtadest tuntud nuudleid on kodus võimalik valmistada nii, et pool on kasulikud aedviljad, pool nuudlid. Ka maitse saab timmida just endale sobivaks.