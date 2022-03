Söö nagu staar: Jennifer Aniston sõi "Sõprade" võtetel 10 aastat järjest iga päev ühte ja sedasama salatit. Proovi, kas roog maitseb tõesti nii hästi!

"Sõprade" staar Courteney Cox paljastas intervjuus, et tema hea sõbranna ja kolleeg Jennifer Aniston sõi kogu seriaali filmimise ajal lõunaks ainult ühte salatit. Pidi ikka hea salati olema! Nüüd on võimalus ise proovida, kas see roog on nii maitsev, et seda 10 aastat järjest iga päev lõunaks võtta.