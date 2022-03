Maks on üks meie keha huvitavamaid organeid, mõnikord nimetatakse seda keemia­laboriks, kord kaitsekilbiks, mis osaleb umbes 500 metaboolses protsessis. See on väga elujõuline ja hämmastava taastumisvõimega multitalent, tootes nii hormoone, ladestades vitamiine, tagades süsivesikute, valkude ja rasvade ainevahetust ning muutes toksilised ained kehas vähem ohtlikuks. Lisaks varustab see meid sapiga, mis tagab rasvade ja valkude seedimist ning kahjulike ainete turvalist teekonda kehast ­välja.