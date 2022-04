Oled ehk kuulnud veini korgiveast või õnnetul kombel seda oma nina ja keelega tunda saanud? Korgiveaga veinil domineerib meeldivate marjaste-puuviljaste aroomide asemel ebameeldiv kopituse lõhn. Seda tekitavad ühendid trikloroanisool (TCA) või tribromoanisool (TBA), mis avalduvad veinis puitkorki töödeldud ainete mõjul. Ometi pole korgipuust kork üksnes vana traditsioon või iluasi. Naturaalsel korgil on palju eeliseid ja vaid see üks viga - vein "hingab" läbi selle ja nii toimub ka veini küpsemine. Veel saad teada, miks in vahuveinide korgid hoopis teistsugused ja sedagi, et korgipuu peab olema vähemalt 25 aastat vana, enne kui seda koorida saab ja tohib.