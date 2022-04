Esimesed rabarberid hakkavad katte all peagi juba sedavõrd pikaks sirguma, et neist esimesed koogid valmis küpsetada. Ka poes on punaseid ajatatud varsi juba saada. On kooke, kuhu saad neid otse sisse tükeldada, teiste jaoks valmsita rabarberist mõnus kate või kaste. Siis küpseta hapusid varsi suhkruleemes või ahjus. Need valmivad kiiresti, aga aroom ja maitse on vapustavad! Kui tahad pakkuda perele maitseüllatusi, valmista meie retsepti järgi lihtsasti valmivat brüleekreemi rabaraberiga või mõnusat kardemoni ja greibiga maitsestatud rabarberikreemi. Plaadikook martsipaniga on paljude lemmik, rääkimata Pavlovatest.