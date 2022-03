Röstsai on harjumuspärases hommikumenüüs põhikohal ilmselt paljudel - see on hea ja lihtne amps ning ülemäära palju mõttetööd enne saiaviilude rösterisse viskamisele ei kulu. Aga kui ainult ühe liigutuse enne teistmoodi teed, saad nautida nii palju krõbedamat ja maitsvamat saia!