Tosca kook - krõbekaramellise pähklikatte all on safrankollane võipehme keeks. Imehea samal päeval, kuid maitsed muutuvad seistes täidlasemakski. Säilita laual kummulipööratud kausi all.

Vahvlitort šokolaadi ja rummiga - värskelt vahule klopitud šokolaadi-võikreem krõbedate vahvlikihtide vahel – tort sai idee Kalevi kommivabriku Tallinna vahvlikommist, minu nõuka-aegsest lemmikust.